El dólar en Venezuela supera los 400 bolívares en el mercado oficial de divisas

El dólar en Venezuela se cotiza en más de 400 bolívares en el mercado oficial de divisas, según la tasa vigente este viernes, por lo que continúa la caída de la moneda local frente a la estadounidense.

El Banco Central de Venezuela (BCV) señaló que hoy cuesta 402,33 bolívares, precio usado en la economía formal, aunque varios comercios adoptaron el euro con el fin de cobrar a una tasa más cercana a la del dólar no oficial, que supera los 500 bolívares.

Según el BCV, el euro tiene un precio este viernes de 472,83 bolívares.

Sin embargo, el dólar se mantiene como la principal referencia para fijar precios en el país suramericano, que vivió una hiperinflación entre 2017 y 2021.

En lo que va de año, su precio ha aumentado un 33,5 % en el mercado oficial, desde los 301,37 bolívares de principios de 2026, lo que se traduce en una caída de la moneda venezolana de un 25 % con respecto a la divisa estadounidense.

Una ley para ajustar el precio de los productos

El incremento del dólar en Venezuela tiene también como consecuencia un alza de los precios y una merma en el poder de compra de los trabajadores, sobre todo de aquellos que reciben sus remuneraciones en bolívares.

Recientemente, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció que se trabajará en un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, presentado por su hermana, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

El objetivo de la ley es que los comerciantes entiendan que si «el precio del dólar baja, ellos también tienen que, en consecuencia.

Caracas / EFE