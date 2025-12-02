El debutante Wilyer Abreu se coronó en el Festival del Jonrón Pepsi 2025 (+Video)

El debutante Wilyer Abreu se proclamó campeón del Festival del Jonrón Pepsi 2025, un evento que mezcló al deporte y la música durante la noche del lunes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, estado Carabobo.

En el recinto, que sirve de hogar de Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y al que asistieron 15.500 fanáticos -máxima capacidad del coso-, el jardinero zuliano, de 26 años de edad, se impuso en una contienda de fuerza disputada a tres rondas y en el que intervinieron otras figuras de la disciplina de las bases y bates.

Wilyer Abreu alzó el trofeo, tras derrotar a Andrés Chaparro en la Gran Final

Aparte de Abreu, que depositó 44 pelotas en las gradas durante la vigésima tercera edición de la competencia de poder organizada por Empresas Polar a través de la marca de refrescos Pepsi, también participaron Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Maikel García, Yasiel Puig, Jackson Chourio, Willson Contreras, Jadher Areinamo, Francisco Rentería y Andrés Chaparro.

Primeros batazos del rey del poder

Abreu, outfielder ganador de dos Guantes de Oro de la Liga Americana y quien pertenece a Medias Rojas de Boston en la Major League Baseball (MLB), despachó 20 cuadrangulares en la primera etapa que se desarrolló bajo el formato de Round Robin (Todos Contra Todos).

En esa fase inicial también sobresalieron los sluggers Acuña Jr. (Bravos de Atlanta, 21 palazos), Puig (Magallanes, 21) y Chaparro (Nacionales de Washington, 21), quienes accedieron a semifinales junto con el patrullero patirrojo.

Jackson Chourio, grandeliga de Cerveceros de Milwaukee, compitió en el evento para sluggers

Los cañoneros Francisco Rentería (Águilas del Zulia, 18), Willson Contreras (Cardenales de San Luis, 15), Jackson Chourio (Cerveceros de Milwaukee, 12), Salvador Pérez (Reales de Kansas City, 12), Maikel García (Reales de Kansas City, 11) y Jadher Areinamo (10) no superaron el primer corte, pero contribuyeron a que se contabilizaran 231 palazos de vuelta entera en la velada, lo que representa una nueva marca colectiva en la "reunión de luminarias" que en este 2025 tuvo como invitado especial a Miguel Cabrera, exbigleaguer y poseedor de dos premios Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Americana con Tigres de Detroit, quien efectuó el pitcheo ceremonial en el "muelle de La Nave Turca" en medio de aplausos.

Duelos bastante reñidos

En la antesala a la última "vuelta" se produjeron duelos bastante reñidos que favorecieron a Abreu y Chaparro, quienes son reservas de Águilas en el máximo circuito invernal patrio, presidido por Giuseppe Palmisano quien también se presentó en la justa de toleteros.

En la semi A, Abreu dio cuenta 15-13 de Puig, el mismo score con el que Chaparro dejó en el camino a Acuña Jr., máximo favorito para quedarse con el trofeo de la cita y quien fue vitoreado por los fans en cada una de las ocasiones que se paró en el plato.

Ronald Acuña Jr. captó la atención de los fanáticos presentes en el hogar de Navegantes del Magallanes

La Gran Final entre rapaces fue emocionante y en ella Abreu superó 9-8 a Chaparro para consagrarse en una competencia a la que no pudo asistir Eugenio Suárez, figura de Marineros de Seattle en la zafra 2025 de Las Mayores y ficha de Leones del Caracas en la LVBP, por razones logísticas, algo que originó la intervención de Rentería, joven de 16 primaveras que se ganó la ovación de los fanáticos por su capacidad para llevarse la barda con mucha regularidad. Se espera que este adolescente firme un contrato con Filis de Filadelfia en 2026, ya que es considerado un gran prospecto internacional.

Palabras del ganador de la cita

Después de recibir el galardón que lo acreditó como triunfador de la velada, amenizada musicalmente por Akapellah -célebre rapero nativo y cuyo verdadero nombre es Elías Aquino Cova, Abreu dialogó con representantes de los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales y dejó claro que se siente muy satisfecho por titularse en la fiesta de jonroneros.

"Me siento muy orgulloso de lo que hice hoy (lunes) porque pude realizar los ajustes y ganar este torneo tan importante. La verdad es que no me presioné porque salí a disfrutar mucho mi participación y todo se dio de la mejor manera posible", expresó el marabino que se comprometió a defender su diadema en 2026.

Wilyer Abreu (centro) dialogó con los representantes de los medios de comunicación, tras ganar la contienda

"2025 ha sido un año increíble para mí, porque gané mi segundo Guante de Oro en la MLB y ahora me llevo este trofeo en el Festival del Jonrón Pepsi, algo que voy a celebrar mucho con mi familia", agregó.

Voz institucional

Por su parte Carlos Martínez, gerente de mercadeo deportivo de Empresas Polar, se mostró muy satisfecho por los resultados de la cita que se efectuó por tercera ocasión en la Sultana del Cabriales.

"Nos sentimos muy contentos con el resultado del evento, porque se impuso un récord de jonrones para una edición. Felicitó a Abreu, al igual que al resto de los participantes, por haber hecho grandes aportes para desarrollar un espectáculo de primer nivel. Ya vamos a trabajar para la próxima edición del festival, pues queremos que sea tan bueno como el de este 2025. La prioridad de Empresas Polar es darle a la afición del béisbol un show de alta factura para que lo disfrute al máximo", indicó Martínez.

Akapellah cerró el 23er Festival del Jonrón Pepsi con un show musical

Cuando el cielo se llenó de color, producto del estallido de fuegos artificales, Akapellah volvió al diamante e interpretó múltiples hits, acompañado de talentosos bailarines de trap, rap y hip hop, para bajar el telón de la actividad especial en emblemático coso carabobeño.

Valencia / Joseph Ñambre