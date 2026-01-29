El corazón de la lonchera tendrá sabor a fresa con Yuky-Pak

Yuky-Pak vuelve con su sabor fresa, el más esperado para convertirse en El corazón de tu lonchera, reseñó una nota de prensa.

La naturalidad del delicioso sabor fresa ya está disponible en toda Venezuela, hasta marzo, en su empaque práctico de 250 ml para acompañar las loncheras de los chamos y llenar de diversión sus desayunos y meriendas en el colegio.

Relanzamiento

“El relanzamiento de Yuky-Pak fresa, después de 4 años, responde a nuestra estrategia de ofrecer variedad y opciones para dinamizar la categoría de jugos y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, quienes preguntaban frecuentemente por el regreso del sabor fresa”, destacó Arianna Llanos, coordinadora de la marca Yuky-Pak.

"Disfruta el regreso más esperado con la alegría de Yuky-Pak fresa", agregó la representante de los creadores del producto.

Caracas / Redacción Web