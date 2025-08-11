El chavismo agradece a Petro por "sus palabras" en apoyo a Maduro tras acusación de EE.UU.

El chavismo agradeció este lunes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus palabras en apoyo al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien fue acusado por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de ser uno de los mayores narcotraficantes y una amenaza para la seguridad de la nación norteamericana.

"Agradecemos al presidente (Gustavo) Petro sus palabras, agradecemos a los presidentes y Gobiernos del mundo que han manifestado su solidaridad y su rechazo a este nuevo ataque del imperialismo contra nuestro país", dijo el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV, el primer vicepresidente de la formación chavista y ministro de Interior, Diosdado Cabello, insistió en que este "nuevo ataque del imperialismo tiene un único fin", el de tratar de "derrocar a los Gobiernos que no sean afines" a EE.UU.

Polémica

La fiscal estadounidense también anunció la semana pasada una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca a la captura de Maduro, una cifra que duplica la ofrecida el pasado enero.

Bondi lo acusó de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en EE.UU.

El presidente colombiano aseguró el sábado que su homólogo venezolano ha respaldado la lucha contra el narcotráfico en la frontera que comparten ambos países suramericanos, de 2.219 kilómetros, y que el "apoyo ha sido contundente y debe continuar".

Además, Petro dijo que no cree que la "solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos".

Más acciones

Este lunes, el PSUV repudió también "los planes terroristas del fascismo nacional e internacional" contra Venezuela, y expresó que estará "al lado" de Maduro "en cualquier circunstancia".

Cabello recordó que la semana pasada el Ejecutivo venezolano denunció "los intentos de realizar una serie de actos terroristas con la colocación de artefactos explosivos de alto poder destructivo por parte de sectores fascistas", con "el apoyo logístico y político del imperialismo, de las mafias narcotraficantes de (Álvaro) Uribe Vélez en Colombia y la albanesa en Ecuador" y "bandas delincuenciales".

Este lunes, cientos de simpatizantes del chavismo marchan en Caracas "en defensa del presidente" Maduro, tras "las agresiones del Gobierno de Estados Unidos en su contra y en contra de la soberanía del pueblo venezolano", según anunció el PSUV.

La Asamblea Nacional (AN), el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio Público (MP, las Fuerzas Armadas (FANB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras instituciones del Estado han rechazado también la anunciada recompensa de EE.UU.

Igualmente, países aliados de Maduro como Cuba, Nicaragua, Irán, Bolivia y Honduras expresaron su respaldo al mandatario.

Caracas / EFE