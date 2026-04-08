El canciller español, dispuesto a recibir a Machado, pero dice que aún no lo pidió

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este miércoles que no tiene "ningún inconveniente" en recibir a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que estará en España del 18 al 20 de abril, pero no le consta que lo haya solicitado.

En una entrevista en Radio Nacional de España, la radio pública, se mostró convencido también de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco tendría problema alguno en reunirse con la dirigente opositora, aunque el ministro precisó que "no es dueño" de la agenda del jefe del Ejecutivo.

Machado estará el sábado 18 en Madrid en un acto con venezolanos residentes en España, según confirmó el martes en un vídeo publicado en X junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, en el que ambos hicieron una invitación para encontrarse con los venezolanos residentes en España.

Información del Senado

Fuentes del Senado informaron hoy a EFE de que la premio Nobel de la Paz de 2025 hará una visita a la Cámara Alta el lunes 20 y está previsto que ese día se reúna con el presidente del Senado, Pedro Rollán,

Albares dijo que ha hablado con Machado en varias ocasiones e insistió en que "no hay ningún inconveniente en recibirla a cualquier nivel".

A diferencia de otros partidos, señaló el ministro en alusión al conservador Partido Popular (PP), "no tenemos a nuestro candidato en Caracas", e insistió en que el Gobierno lo que quiere es que el pueblo venezolano "de manera libre, pacífica y genuinamente venezolana" decida quién sea su presidente mientras que otros "lo tienen ya decidido aquí, en España".

Madrid / EFE