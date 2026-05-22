Comité abre lapso de postulaciones al TSJ: escogerán a 20 nuevos magistrados

El Comité de Postulaciones Judiciales anunció este viernes 22 la convocatoria para los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Este órgano escogerá a 20 de los 32 jueces que componen el TSJ tras la reestructuración aprobada por la Asamblea Nacional.

En un aviso publicado en redes sociales, el Comité indicó que las postulaciones se recibirán entre el sábado 23 de mayo hasta el 6 de junio, en horario comprendido entre las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

La legislación establece que luego de la recepción de documentos, se harán las entrevistas y en un plazo de 45 días se deben presentar a la plenaria del parlamento los nombres seleccionados para ocupar los cargos vacantes en las distintas salas del TSJ, la segunda renovación que sufre la institución en los últimos cuatro años.

La escogencia, según el presidente del Comité, el diputado por el PSUV Giuseppe Alessandrello, será para los ocho cargos que reemplazarán a los magistrados que se jubilaron el pasado mes de abril, así como los 12 nuevos que deben incorporarse tras los cambios introducidos al artículo 8 de la Ley Orgánica del TSJ.

En este articulado se señala que la Sala Constitucional tendrá siete miembros, mientras que en el resto de las Salas (Penal, Político-Administrativa, Social, Civil y Electoral) tendrá cinco integrantes.

Entre los requisitos, los aspirantes deberán entregar una carta de postulación, copia de su cédula de identidad y títulos universitarios de abogado, especializaciones o doctorados en el área de Derecho; al igual que un examen de salud mental emitido por un especialista certificado; declaración de no militancia político-partidista; además de su síntesis curricular.

El mismo lapso fue habilitado para la escogencia de inspectores del TSJ y la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura (DEM).

Magistrados que no cuelgan la toga

Tras los cambios por procesos de «jubilaciones» y la reforma a la Ley Orgánica del TSJ, varios magistrados quedaron en sus cargos. Dentro de la Sala Constitucional permanecerán las magistradas Tania D’ Amelio y Lourdes Suárez Anderson, mientras que Carmen Castro Gilly seguirá en la Sala de Casación Penal.

Los magistrados Jaime Jesús Báez (Sala Político-Administrativa), José Luis Gutiérrez Parra (Sala de Casación Civil) y Elías Bittar (Sala de Casación Social) también permanecerán hasta culminar su periodo.

Dentro de la Sala Electoral, la misma que refrendó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y que hasta la fecha no han sido publicados por el Consejo Nacional Electoral, no hay cambios: Caryslia Beatriz Rodríguez permanece como presidente de esta instancia y el máximo tribunal. Los magistrados Fanny Márquez Cordero e Inocencio Figueroa Arizaleta también siguen en sus cargos.

Caracas / TalCual