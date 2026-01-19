lunes
, 19 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

El actor estadounidense Chris Pratt presenta su filme 'Mercy' en Ciudad de México

enero 19, 2026
Chris Pratt presentó su nuevo filme en México / Foto: EFE

El actor estadounidense Chris Pratt presentó su más reciente película Mercy (Sin Piedad) en una alfombra roja de la Ciudad de México, junto a la actriz Kali Reis y el director Timur Bekmambetov.

El filme, que se estrena este jueves en todas las salas de cine del país, aborda el tema de un detective, interpretado por Pratt, quien es llevado a juicio acusado de asesinar a su esposa.

En el reparto también destacan la estadounidense Kali Reis y la sueca Rebecca Ferguson.

Desfile

Pratt y Reis desfilaron en la plaza comercial Mitikah, al sur de la capital mexicana, donde cientos de fanáticos los recibieron con gritos y aplausos.

El actor estadounidense se dio el tiempo para firmar autógrafos a algunos fans que aprovecharon para sacar fotos y saludar al intérprete.

Asimismo, el director Timur Bekmambetov se dio el tiempo para interactuar con los fans entre fotos, saludos y autógrafos.

Momento

Previo a la presentación en la alfombra roja, Pratt, Reis y Bekmambetov fueron captados en la cima de la Torre Latinoamericana, uno de los rascacielos más emblemáticos de Ciudad de México.

En ese lugar posaron junto a reloj que inició una cuenta regresiva de 90 minutos haciendo alusión al tiempo que tiene el personaje de Chris Pratt- el Detective Raven- para demostrar su inocencia.

Ciudad de México / EFE

