Ejecutan rehabilitación de colector caído en la cuarta calle de Charallave, en Bermúdez

Con recursos aprobados en la segunda Consulta Popular Nacional 2025, se realiza la reposición del colector caído en la cuarta calle de Charallave, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

La acción se ejecuta con el apoyo del gobierno municipal, y viene a solventar un problema grave que causaba insalubridad en todas las casas de esa calle y de por lo menos dos cuadras más.

La obra beneficia a unas 680 familias de sectores como Quebrada de Charallave, Poza Los Primos y Charallave 1, que se veían perjudicados con los derrames de aguas servidas, tanto fuera como dentro de sus viviendas.

En los trabajos intervienen la Comuna Agroturística Charallave, brigadas ambientalistas con el asesoramiento de la Dirección Integral de Recursos Hídricos de la Alcaldía de Carúpano y la empresa Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) con la instalación de 100 metros de tubería de 8 pulgadas y unos 10 empotramientos.

Sucre / Corresponsalía Carúpano