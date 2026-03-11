EE UU oficializa ante la corte reconocimiento de Delcy Rodríguez como única jefa de Estado de Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó formalmente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela en el contexto de la normalización de relaciones bilaterales entre ambos países.

Un documento fechado el 10 de marzo de 2026 y firmado por Michael G. Kozak, alto funcionario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, fija ante el tribunal la posición oficial de Estados Unidos sobre el reconocimiento de las autoridades venezolanas, tras una serie de acontecimientos políticos en la nación sudamericana.

Según la comunicación remitida al fiscal federal Jay Clayton para su presentación ante la corte, EE. UU. dejó de reconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado desde 2019, cuando Washington respaldó a Juan Guaidó como presidente interino, y esa política se mantuvo vigente hasta ahora.

El texto oficial describe a Maduro como un “narco-terrorista acusado” que actualmente espera juicio en una corte federal estadounidense, reflejando las acusaciones penales que enfrentan él y su entorno en esos tribunales.

La carta añade que, tras el anuncio de normalización de relaciones diplomáticas y consulares entre EE. UU. y Venezuela a comienzos de marzo y luego de declaraciones públicas de representantes del gobierno estadounidense, Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la única autoridad con capacidad para actuar en nombre del Estado venezolano. Esta normalización busca promover la estabilidad, la recuperación económica y la reconciliación política entre ambos países, aunque Estados Unidos también señaló que vigilará de cerca las transacciones con las autoridades venezolanas y mantendrá disponibles herramientas de presión económica si fuera necesario.

Este cambio de postura oficial por parte de Washington se enmarca en el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países, tras una ruptura que persistió desde 2019 y se fortaleció luego de eventos políticos en Venezuela a comienzos de 2026.