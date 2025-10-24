EE.UU. atacó otra supuesta "narcolancha" en el Mar Caribe

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que la noche de este jueves el Departamento de Guerra atacó otra supuesta "narcolancha" en el Mar Caribe.

A través de su cuenta de X, el funcionario dijo que el barco era operado por el Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por la administración de Donald Trump.

"Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos", añadió.

Hegseth destacó que el procedimiento se realizó en aguas internacionales y seis hombres que se encontraban a bordo de la embarcación murieron durante el ataque, el primero que se realiza en horas nocturnas.

Mar Caribe / Redacción web