Edmundo González Urrutia: "La solidaridad no puede encubrir la orfandad institucional"

Al cumplirse un mes de los terremotos del 24 de junio, el líder político venezolano Edmundo González Urrutia publicó un comunicado en el que aseguró que la reconstrucción del país pasa por recuperar las instituciones del Estado y afirmó que la solidaridad ciudadana "no puede seguir utilizándose para encubrir la orfandad institucional".

En el documento, González Urrutia señaló que miles de familias continúan enfrentando las consecuencias de los sismos entre pérdidas, incertidumbre y la necesidad de reconstruir sus vidas. Indicó que, a medida que disminuye la atención pública, comienza una etapa en la que muchas personas deben afrontar la recuperación "sin respuestas suficientes" y, en muchos casos, "sin el respaldo que deberían recibir del Estado".

El dirigente sostuvo que el deterioro de las instituciones, la pérdida de capacidades públicas, la opacidad, la corrupción y la indiferencia "no son consecuencias del terremoto", sino problemas que, según afirmó, existían antes de la emergencia y que quedaron expuestos tras la tragedia.

También destacó la respuesta de vecinos, comunidades, organizaciones, periodistas, iglesias y voluntarios durante la emergencia. Sin embargo, afirmó que esa solidaridad "honra al país", pero advirtió que "ya no puede seguir utilizándose para encubrir la orfandad institucional", al considerar que esas labores correspondían al Estado.

González Urrutia agregó que la reconstrucción de Venezuela no consiste únicamente en levantar viviendas, hospitales, escuelas y carreteras, sino también en recuperar un Estado que proteja y responda a la población. "La reconstrucción de Venezuela comienza por recuperar un Estado al servicio de su gente. Ese es y seguirá siendo mi compromiso", concluyó en el escrito.

Caracas / Redacción web