Edisson Hernández: 100 bolívares diarios necesita un trabajador para ir y venir de su trabajo

El coordinador del Movimiento de los Trabajadores de la Salud del Estado Anzoátegui, Edisson Hernández, dijo que los trabajadores deben hacer magia para estirar el sueldo hambre que ganan y poder llegar a su trabajo, ya que se necesita un mínimo de 100 bolívares diarios para poder ir a trabajar y volver a casa, lo que representa unos 3 mil bolívares al mes, lo cual debe salir del bolsillo del trabajador que tiene un salario de apenas 130 bolívares.

Hernández, a través de una nota de prensa, afirmó que esa es la razón de por qué algunos deben caminar largas distancias, en cuyo caso acaban los zapatos y también quedan descalzos, porque no les alcanza el salario de hambre que ganan.

Edisson Hernández dijo que la situación que padecen los trabajadores de la salud es como para ponerse a llorar, porqué además, están subordinados a jefes indolentes que "cazan" que un trabajador llegue un poquito tarde para maltratarlos, humillarlos y quitarles su beneficio de trimestrales, que es un permiso de 15 días para la descontaminación corporal del trabajador.

Hernández sostuvo que no hay justificación para que el gobierno y las alcaldías hayan autorizado seis aumentos de pasajes y, en cambio, no haya habido un aumento digno de sueldo en tres años, por lo cual considera que no hay duda de que el empleo en Venezuela murió y resucitó el sistema esclavista que eliminó José Gregorio Monagas.

