Edil propone el rescate de complejo pesquero de Volcadero en Guanta

El concejal del municipio Guanta, Luis Gil, propone el rescate y modernización del complejo pesquero de Volcadero, cuyo nombre oficial es Núcleo de Desarrollo Endógeno (NUDE) y que lleva alrededor de una década en el abandono.

Como presidente de la Comisión de Economía Productiva de la cámara guanteña, Gil ve como una prioridad la recuperación del espacio, pues lo considera de vital importancia para el desarrollo económico al que apunta tanto la alcaldía como la gobernación del estado.

Recordó que el lugar fue desmantelado totalmente, por lo que es necesaria una reunión con consejos comunales, asociaciones de pescadores y demás involucrados en el tema para establecer un plan que permita poner en funcionamiento el NUDE. Enfatizó que la pesca es un negocio y se debe procurar el beneficio tanto del que trabaja en ella como del consumidor final.

"Hoy esa es una edificación deteriorada, saqueada, pues se robaron los motores de los cuartos fríos, los utensilios de los restaurantes que habían allí y todo lo que se les dio a los que tenían un expendio de pescado fresco", resaltó.

El edil insistió en que se deben buscar opciones de financiamiento por la vía pública o privada; aplicar modelos de negocios alternativos para que el pescador crezca o en tal caso que el hipotético inversor recupere el dinero.

Mejora para todos

Gil ve el NUDE como el camino ideal para hacer que los pescadores tengan mayor margen de ganancia y a la vez el consumidor final pueda obtener el alimento a menor precio, pues a través de él se eliminan varios intermediarios que terminan influyendo en el costo.

"Hay inversionistas privados que le compran a los pescadores y luego se encargan de distribuir y les ha ido muy bien. ¿Por qué no le puede ir bien a una organización comunitaria que se forme? Eso sí, hay que buscar la forma de que les duela y hacerlos entender que nada regalado duele. Ese cambio de mentalidad es lo que puede hacer que en esta oportunidad ese NUDE pesquero sí sirva de palanca de desarrollo para el municipio", expresó.

El concejal comentó que durante esta semana se estarán reuniendo con voceros de entes que rigen la pesca a nivel nacional, estadal y municipal, para luego pasar a una etapa de encuentros con las asociaciones y comunidad en general en el propio espacio mencionado.

Vale recordar que, según registros, el complejo pesquero de Volcadero llegó a funcionar por unos meses en 2014, pero luego quedó paralizado totalmente hasta la actualidad.

Guanta / Javier A. Guaipo