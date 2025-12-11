Edición especial de Mavesa le pone sabor a la Navidad

Mayonesa Mavesa regresa con su etiqueta edición especial navideña y, este año, margarina también se viste de gala para celebrar la tradición y el sabor que acompaña las fiestas decembrinas de la familia venezolana.

Según una nota de prensa, Mavesa es El rico sabor de la Navidad en cada comida, la mayonesa que le da vida a la ensalada de gallina y la margarina que acompaña los bollitos navideños y es la base de los postres caseros. Más que un ingrediente, Mavesa es parte de nuestras tradiciones y de las historias que se cuentan alrededor de la mesa.

Esta edición especial, que refleja la conexión emocional de los consumidores con el rico sabor de Mavesa, está disponible en distintas presentaciones: mayonesa de 445 y 910 gramos y margarina de 500 gramos y de 1 kilo.

Exhibiciones

La marca contará con exhibiciones especiales y activaciones en espacios navideños, llevando su presencia más allá de los puntos de venta tradicionales.

Con estos diseños festivos, Mavesa celebra una vez más el sabor que une a los venezolanos en la época más esperada del año.

