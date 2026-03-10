Dynamo Puerto se mantiene puntero de grupo en la Liga Futve 2

Luego de dos jornadas Dynamo Puerto FC se mantiene puntero del Grupo Centro-Oriental de la Liga Futve 2 y es uno de los tres equipos que comenzaron la temporada 2026 con par de victorias.

El conjunto búfalo venció el fin de semana 1-3 a Mineros de Guayana en el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay de Puerto Ordaz. Goles de Arian Moreno, Carlos Hernández y Máximo Arrioja le dieron el triunfo a los portocruzanos, mientras que César González descontó por los locales.

Los dirigidos por Roger Caraballo suman seis puntos, con cinco tantos a favor y solo dos en contra. Deportivo Miranda tiene la misma cantidad de unidades y comparte el liderato junto a Dynamo, mientras que en la parcela Occidental el puntero es Club Atlético Barinas, que también acumula seis contables.

Contundencia

En una de las primeras llegadas al arco guayanés el habilidoso atacante búfalo Santiago Guzmán logró sacar una infracción dentro del área que fue decretada por el árbitro principal. La pena máxima fue ejecutada por Arian Moreno y lo hizo con un disparo certero hacia la el palo derecho del arquero para colocar el 0-1 al minuto 15.

Al 21' llegó el empate parcial de los anfitriones tras aprovechar una segunda jugada luego del cobro de un tiro libre. César González recibió solo un centro desde la banda derecha y movió las redes para la igualdad.

Sin embargo, Dynamo recuperó la ventaja rápido, pues al 29' Carlos Hernández aprovechó un balón suelto en el área chica tras un saque de esquina para poner el 1-2.

El marcador se mantuvo igual hasta los minutos finales, cuando Santiago Guzmán desbordó por izquierda y sirvió el esférico para que Máximo Arrioja lo empujara y le pusiera el candado al lauro portocruzano en Puerto Ordaz.

Próxima jornada

Para la tercera fecha de la campaña 2026 de la segunda división del fútbol venezolano Dynamo tiene otro reto de visitante y también en el estado Bolívar.

Los búfalos se verán las caras el 15 de marzo ante Bolívar SC en el Decanato de la Universidad de Oriente (UDO) en Ciudad Bolívar.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo