Dynamo Puerto necesita apretar el paso en la Liga Futve 2

El fin de semana se cumplió la fecha 19 de la Liga Futve 2 2025, que para Dynamo Puerto FC fue negativa ya que perdió 1-0 ante Mineros de Guayana en el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay de Puerto Ordaz.

Pese al resultado, los búfalos se mantienen en el tercer lugar del Grupo Centro-Oriental con 27 puntos. Sin embargo, necesitan apretar el paso ya que tienen al propio elenco guayanés (25) y al Aragua FC (24) al acecho en la pelea por uno de los cuatro cupos a la siguiente ronda.

El rival del cuadro porteño en la siguiente jornada, Bolívar SC (26 unidades), es su más cercano perseguidor y es otro de los conjuntos que está en la lucha por un boleto a los cuartos de final. Ambos cuadros medirán fuerzas el viernes en el estadio Francisco Massiani de Puerto La Cruz, en lo que promete ser un duelo emocionante en el que las dos oncenas saldrán a buscar el triunfo.

Irregularidad

En los últimos siete compromisos por liga los dirigidos por el colombiano José Daniel Mosquera tienen marca de cuatro derrotas, dos empates y apenas una victoria. Ese registro les hizo perder todo el terreno que ganaron en los primeros meses de la temporada.

Vale recordar que Dynamo incluso estuvo líder de su grupo, pero ahora ocupa la tercera posición y con el riesgo latente de incluso salir de zona de clasificación si se da una combinación de resultados en la próxima fecha.

Novedades

Los búfalos anunciaron la incorporación de varios refuerzos como Néstor Canelón, Jesús "Patoncito" González y otro par de piezas, pero de momento no han logrado engranar para conseguir la solidez mostrada en el primer semestre.

Actualmente el balance de los portocruzanos es de siete lauros, seis pactos y seis tropiezos, pero tienen a su favor que restan aún nueve fechas para que termine la etapa inicial del certamen, lo que representa una buena oportunidad de corregir y enderezar el rumbo hacia su tercer playoff consecutivo.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo