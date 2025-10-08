Dwyane "La Roca" Johnson entra al ring para presentar el filme "The Smashing Machine"

Como si fuera el último asalto de un combate de lucha libre Dwyane Johnson, conocido como "La Roca", saltó a un escenario con forma de cuadrilátero para presentar su última película ‘The Smashing Machine’ en México, la biografía del exartista marcial estadounidense Mark Kerr.

“Es muy importante para nosotros también la lucha. Sabemos lo importante que es en la cultura mexicana la lucha libre. Es algo muy bonito”, dijo Johnson.

La cinta, dirigida en solitario por primera vez por el cineasta Benny Safdie, narra la historia de Kerr, un competidor de lucha que tras varias victorias en Estados Unidos decide dar un giro a su carrera y mudarse a combatir a Japón.

Con peluches de la cara de Dwyane Johnson, bustos con su forma y tatuajes del toro que identifica la marca del artista, los aficionados del actor se lanzaban al encuentro intentando lograr una firma o camiseta promocional de la cinta.

Agradecimiento

“Muchas gracias a México, siempre que vengo es increíble el apoyo”, respondía sorprendido por los gritos y muestras de cariño.

Instantes antes era recibido con otra gran ovación Safdie, que tras haber triunfado en 'Openheimer' (2023) como actor de reparto volví a dirigir una cinta.

“La energía aquí es contagiosa, se siente la emoción en cada grito. Es el otro lado de un deporte que aman y el otro lado de Dwayne”, exclamó Safdie.

Además de las estrellas de Hoollywood, se sumaron a la alfombra roja personajes de las artes marciales mixtas mexicanas como la leyenda El Huracán, que apareció con su máscara de lucha libre mexicana reivindicando el éxito del país norteamericano en los deportes de contacto.

Aunque puede que Kerr sea un desconocido para la gran mayoría de aficionados del mundo del boxeo o las artes marciales, el dos veces campeón de peso pesado en la UFC es una de las mayores historias de superación de la competición tras el fuerte declive que sufrió su carrera.

Esa historia detrás de los combates fue la que Safdie quiso retratar en la cinta, centrándose en “rendir homenaje” a Kerr y no tanto en las peleas características de estas cintas de acción.

Complejidad

“Había complejidad en su historia y belleza que quería enseñar. Cuando los muestras es algo que emociona. El guion era complicado, y (Dwyane) y yo no habíamos tenido tiempo de conocernos”, explicó sobre las complicaciones de la producción.

Esa fue la misma línea que Johnson utilizó para inspirarse y trabajar en la relación entre director y actor, que valoró como “muy especial”.

“La química era muy especial entre Benny y yo. Es muy importante cuando conoces a alguien, y más en una película de peleas que también va sobre las personas detrás”, aclaró.

‘The Smashing Machine’ se estrenará el jueves, siendo la última batalla de Dwayne Johnson en los grandes cines.

Ciudad de México / EFE