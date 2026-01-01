Dos personas perdieron la vida al impactar una moto contra un poste en la avenida Rotaria de Cumaná

En Cumaná, capital del estado Sucre, el inicio del año 2026 tuvo un tinte trágico, con la muerte de dos personas que se desplazaban en una moto por la avenida Rotaria de la ciudad.

El hecho se produjo cuando la pareja, identificada como José Luis Henríquez Rodríguez, de 36 años y Yelitze José Ramos (52), impactaron la motocicleta que tripulaban, una Bera SBR, contra un poste del alumbrado público, en un sector cercano a la empresa chocolatera Cacaos de Sucre.

La violencia del choque produjo la muerte de ambas personas en el sitio. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del hospital Antonio Patricio de Alcalá.

Se trata de las primeras víctimas fatales que se registran en la entidad, durante la temporada de inicio de año.

En el sitio actuaron comisiones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), así como la Policía de Tránsito y otros entes de resguardo.

Sucre / Corresponsalía