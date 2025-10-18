sábado
Dos personas murieron al chocar vehículo contra un árbol en la Troncal 10 en Bermúdez

octubre 18, 2025
Los dos hombres murieron a causa de las graves heridas que sufrieron/ Foto: Corresponsalía

Dos personas murieron como consecuencia de un fatal accidente de tránsito ocurrido en la noche de este viernes, en el sector Planta de Gas, en la Troncal 10 del municipio Bermúdez de Sucre.

Los fallecidos fueron identificados como Omar José Velásquez, de 40 años de edad y Simón José Velásquez (52). Al parecer, el primero expiró en el sitio del suceso, mientras que el otro, luego del suceso, fue trasladado a la emergencia del hospital Santos Aníbal Dominicci, donde falleció por la magnitud de las heridas que sufrió.

Ambos presentaron traumatismos generalizados, tras quedar atrapados en el vehículo donde se trasladaban.

Asistencia

El accidente, que ocurrió frente a la Planta de Pdvsa Gas II General José Francisco Bermúdez, se produjo cuando el conductor del carro, un Ford Festiva blanco, año 1996, impactó contra un árbol y se destrozó.

Al lugar del siniestro acudieron unidades de los bomberos municipales, la Policía Nacional de Tránsito y la Policía Municipal de Bermúdez.

Ambos ciudadanos eran muy conocidos en la localidad, donde gozaban del aprecio de allegados y vecinos.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

