Donald Trump insiste en realizar ataques contra "cárteles en territorio venezolano"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que «muy pronto» comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que vincula con el narcotráfico. Además, advirtió de las mismas consecuencias para cualquier país que produzca o trafique drogas hacia EE.UU.

«En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto», dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario ya mencionó la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán «muy pronto» en tierra contra supuestos narcotraficantes de Venezuela y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano «cerrado en su totalidad».

Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 supuestos narcotraficantes.

Advertencia a otros países

Trump advirtió que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano «está sujeto a ataques», al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico.

«He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo?. Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela», dijo.

En octubre pasado, el republicano también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como «líder del narcotráfico» y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de «grosero e ignorante con Colombia». También ha rechazado como «injerencia» el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contra las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevados a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.

La respuesta de Petro

Respondiendo a la advertencia de Trump, Petro invitó al mandatario estadounidense a ir a Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína.

«Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU», manifestó en su cuenta de X.

El mandatario agregó que, «sin misiles», su Gobierno, que comenzó en agosto de 2022, ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína.

«Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar», añadió Petro, quien se identifica con ese felino americano y le pidió a su contraparte no «dañar» los «dos siglos de relaciones diplomáticas» entre ambos países.

El mandatario colombiano, cuyo visado estadounidense fue cancelado en septiembre pasado y en octubre fue incluido por el Departamento del Tesoro de ese país en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, tras ser acusado de ser un «líder del narcotráfico», insistió hoy en que ese trato es una calumnia de Trump.

«Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia», concluyó el mandatario, cuyo país es el mayor productor mundial de cocaína.

El ataque contra sobrevivientes de una embarcación

Según el diario The Washington Post, en el primero de los ataques contra supuestas narcolanchas, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, «es una persona extraordinaria».

Trump aseguró además que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado «miles de vidas» en Estados Unidos.

Por su parte, Hegseth dijo que no vio supervivientes al monitorear al ataque y criticó a la prensa por difundir información que «no se basa en la verdad». Además, afirmó que no presenció el segundo ataque.

«Vi ese primer ataque y, como puede imaginar, en el Departamento de Guerra, teníamos muchas cosas que hacer», respondió a periodistas en la Casa Blanca.

«Así que procedí a mi siguiente reunión. Un par de horas después, me enteré de que ese comandante había tomado la decisión, la cual tenía plena autoridad para tomar», prosiguió.

Hegseth aseguró que «Bradley tomó la decisión correcta de hundir en última instancia el barco y de eliminar la amenaza».

El Pentágono defiende los ataques contra lanchas en el Caribe

Entretanto, la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió que los ataques estadounidenses son legales porque las personas que viajan en dichas lanchas «son terroristas» a los que, según dijo, los equipos de inteligencia tienen identificados.

«Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas», aseguró la portavoz en una rueda de prensa.

Wilson afirmó que saben «lo que transportan, de dónde vienen y adónde van» y que su objetivo es llevar drogas a las costas de EE.UU. que «matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses».

Por otro lado, el secretario Hegseth aseguró que el Pentágono apenas ha «comenzado a atacar barcos narcotraficantes».

«Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense», aseguró.

El secretario de Guerra afirma que Trump ha abordado el tráfico de drogas “combatiendo a estas organizaciones terroristas designadas”, en referencia a bandas como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, que según la clasificación de la Casa Blanca son grupos terroristas de origen venezolano.

Washington / EFE