Inspeccionan tanque aéreo de la Torre David para ejecutar su demolición controlada

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que equipos del Instituto Municipal para la Gestión de Riesgo y Administración de Desastres (Imgrad Caracas) y de Protección Civil Capital realizaron una inspección al tanque aéreo de la Torre David, como parte de los preparativos para su demolición controlada.

A través de una publicación en su cuenta en la red social X, Meléndez explicó que la estructura sufrió el cizallamiento de dos de sus columnas a causa de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, lo que ocasionó que quedara inclinada aproximadamente 45 grados.

La alcaldesa señaló que las labores de inspección forman parte de las evaluaciones técnicas previas al proceso de demolición controlada, con el objetivo de eliminar el riesgo que representa la estructura dañada.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las infraestructuras que resultaron afectadas por la actividad sísmica del 24 de junio.

Caracas / Redacción web