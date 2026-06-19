Docente insta a funcionarios egresados de la UDO Carúpano a buscar soluciones a problemas del núcleo

El secretario general de Acción Democrática (AD) en Resistencia, en la seccional Carúpano, en el estado Sucre, Edgar García, emplazó, a través de una carta pública, a los dirigentes y a quienes ocupan posiciones de gobierno, que egresaron de la Universidad de Oriente (UDO) en Bermúdez, a que accionen para el rescate de la casa de estudios, hoy en día en una situación de crisis notoria, debido a fallas en los servicios públicos e internos y a la mengua en las providencias estudiantiles.

García, en su carácter de educador y parte del claustro profesoral, dirigió su comunicación de manera específica a Julio Rodríguez, actual alcalde y egresado como contador; a Ronmel Ugas, vicepresidente del Consejo Legislativo y egresado como docente; Ángel Toussaint, presidente de la Cámara Municipal y egresado como docente y Mary Benere, legisladora y egresada como contadora.

Solicitó la intervención de estos funcionarios para mitigar la grave crisis económica, e institucional que hoy atraviesa la institución. “En primer lugar, deseo aclarar que soy consciente que, dentro de la administración de la Hacienda Pública regional y municipal, no es de su competencia ni está entre sus atribuciones el financiamiento directo a nuestra universidad”.

Sin embargo, García reflexionó sobre las enseñanzas del fundador de la UDO, Luis Manuel Peñalver, quien en su momento instó a quienes están en posiciones de poder a no olvidar de donde vienen.

“Hoy nuestra universidad atraviesa una grave crisis. No perdamos tiempo buscando responsables, es momento de apelar al sentido de pertenencia y responsabilidad para, en equipo, trabajar en la solución de esta problemática”.

Necesidades

Señaló como las necesidades más urgentes lograr la rehabilitación de, al menos, dos unidades de transporte; activar el comedor de la casa de estudios y la dotación de insumos de oficina, tecnológicos, y filtros de agua.

Instó, además, a mantener canales de comunicación con los organismos públicos competentes en materia de servicios y seguridad, para que cumplan con sus deberes y atribuciones en beneficio de la comunidad universitaria.

Finalizó con la esperanza de que haya prontas soluciones a las situaciones planteadas, para que la UDO se encamine como la universidad de excelencia que siempre ha sido.

Sucre / Yumelys Díaz