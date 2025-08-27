Con "My Playlist", Diveana le rinde homenaje al recordado Rubby Pérez

La reconocida cantante venezolana Diveana, conocida como “Tu Reina del merengue y el techno merengue", presenta una nueva edición de “My Playlist” esta vez rindiendo tributo al inolvidable Rubby Pérez, una de las voces más recordadas del género tropical.

Esta sexta entrega del concepto es un recorrido emocional y musical por la trayectoria del fallecido dominicano Rubby Pérez, a través de una selección de canciones emblemáticas como “Sobreviviré”, “Fiesta para dos”, “Cobarde”, “De color de rosa”, “Buscando tus besos”, “Dame veneno”, “Hipocresía”, “Tú vas a volar” y “Volveré”.

Según una nota de prensa, con su característico estilo, energía y pasión, Diveana interpreta cada uno de estos temas como un homenaje sentido y profundo a quien considera un pilar del género y gran influencia en su carrera.

Videoclip

El video fue rodado en Maracay, estado Aragua, Venezuela, en la Instalaciones de Villa Le Brioche junto a la orquesta de la artista nacional que tuvo palabras de admiración para Pérez, quien murió de manera trágica en 2025 cuando se desplomó el techo de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, República Dominicana.

“Tu voz nunca dejará de sonar en nuestros corazones, serás eternamente la voz más alta del merengue y agradeceré a Dios siempre el haberte conocido. Vuela alto, querido Rubby”, expresó Diveana con gran emoción al anunciar este lanzamiento.

Con una carrera que comenzó como vocalista de Los Melódicos y que la llevó a consolidarse como solista con gran éxito en América Latina, Diveana ha sabido mantener viva la esencia del merengue a través de su potente voz, carisma escénico y una propuesta artística en constante evolución.

Intención

Las ediciones anteriores de “My Playlist” estuvieron dedicadas a Las Chicas del Can, Wilfrido Vargas, Selena Quintanilla, al icónico Merengue House de los 90’s y lo más reciente a Natusha. Cada entrega ha servido como una plataforma para revivir y revalorizar a los grandes íconos que marcaron la historia de la música tropical, acercándolos a nuevas generaciones con una producción fresca y en merengue.

Más allá del tributo musical, esta edición de My Playlist también representa un homenaje personal. Diveana y Rubby Pérez compartieron una profunda amistad y una trayectoria en común dentro del merengue, grabando juntos en Venezuela dos colaboraciones de títulos "Porqué" y "Devuélveme la Vida" en el año 1998 y 2010 sucesivamente.

Ambos compartieron tarima en infinidades de shows. Su vínculo fue forjado tanto en la música como en el respeto mutuo, y este proyecto es, para Diveana, una forma de honrar no solo la voz inconfundible de Rubby, sino también al amigo generoso y entrañable que fue.

