Dirigentes partidistas dicen que los derechos del exgobernador Alfredo Díaz “no fueron respetados” y su muerte es un “revés” para la causa de los presos políticos

Voceros de distintas organizaciones partidistas se pronunciaron este fin de semana acerca de la muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, coincidiendo en señalar que las razones de su detención en El Helicoide (Sebin) fueron “injustas” y sus “derechos no fueron respetados”, además de considerar que lo ocurrido es “un revés” para la causa a favor de los presos políticos en el país.

Prisión injusta

El secretario general de AD en resistencia, Henry Ramos Allup, lamentó a través de sus redes sociales el deceso de Díaz (militante de esta organización política), quien se encontraba preso desde hace más de un año.

En través un obituario, suscrito por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y difundido en la cuenta en X del dirigente adeco, se señala que Díaz, “se encontraba injustamente detenido”.

“Con profundo dolor lamentamos tu partida. Compañero, amigo y extraordinario dirigente. Exconcejal y exalcalde por varios períodos del municipio Mariño y exgobernador de Nueva Esparta (…) A su esposa, hijos y demás familiares y amigos, hacemos llegar nuestras sentidas palabras de condolencias”, apuntó el obituario.

Según el Ministerio de Servicio Penitenciario, la muerte ocurrió el sábado 6 a las 6:33 am, producto de un infarto al miocardio.

Voceros políticos aprovecharon para solicitar la liberación de los presos políticos tras muerte de Alfredo Díaz / Foto: Cortesía

Otra víctima

El responsable nacional de Voluntad Popular (VP) en el exilio, Leopoldo López, aseguró a través de sus redes que el exmandatario regional “llevaba meses solicitando atención médica”, la cual le habría sido negada. “Lo mataron, es otra víctima de la dictadura”.

El despacho de Servicios Penitenciarios afirmó, a través de un comunicado, que Díaz “estaba siendo procesado con plena garantía de sus derechos y el respeto de los derechos humanos”. El texto apuntó que luego de manifestar los síntomas de un infarto, el exgobernador fue atendido de emergencia por el personal médico que se encontraba en el centro de reclusión y posteriormente fue ingresado en el Hospital Clínico Universitario, donde falleció.

López pidió honrar la memoria de Díaz. “Su partida nos toca profundamente (…) A su familia, a Acción Democrática y a todo el pueblo margariteño, un gran abrazo solidario en nombre de Voluntad Popular”.

“Un duro revés”

El dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, señaló que el fallecimiento del exalcalde del municipio Mariño “significa un duro revés para los esfuerzos de quienes insistimos en la liberación de los presos políticos y el cese de los destierros”.

“En su memoria profundizaremos la lucha por el reencuentro de los venezolanos, la paz y el cierre de tan terrible capítulo de la historia republicana. Es hora de abrir los candados de las celdas políticas y acabar con tanta injusticia y sufrimiento”, apuntó el también exgobernador del Zulia.

“Sus derechos no fueron respetados”

El dirigente de la organización Unión y Cambio, Henrique Capriles Radosnki, aseguró que la muerte de Díaz es “otro golpe doloroso que recuerda, una vez más, la urgencia de que en Venezuela cesen las persecuciones políticas, los abusos y el irrespeto sistemático a los derechos fundamentales”.

“Los derechos (de Díaz) no fueron respetados y hasta el último día enfrentó una detención arbitraria que jamás encontró justificación legal, ni humana (…) Justicia para Alfredo y para todos los presos políticos que han perdido la vida. Terminemos el año sin presos políticos”, agregó Capriles.

Libertad para los presos políticos

El exgobernador de Lara, Henri Falcón, aprovechó para hacer “un llamado urgente al gobierno nacional para la liberación de todos los presos políticos de Venezuela.

“La injusticia que sufrió Alfredo y muchos venezolanos no puede continuar. Es momento de devolverles la libertad y justicia a quienes han sido víctimas de la represión”, subrayó Falcón.

Caracas / Rodolfo Baptista