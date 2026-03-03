Dirigentes del sector construcción solicitan equilibrio en la adjudicación de cupos de empleo

Representantes del Movimiento Unitario de Trabajadores por Venezuela (Mutv) y de, al menos, cuatro sindicatos que hacen vida en el sector construcción en el estado Anzoátegui se concentraron este lunes 2 de marzo, en las inmediaciones del Crucero de Lechería, para solicitar equilibrio en la adjudicación de cupos de empleo.

Según Miguel Quiroz, presidente del Mutv, ante las expectativas alrededor de la ejecución de obras como el Sambil, se debe estructurar una política amplia, equitativa y ordenada en materia de las plazas laborales.

Señaló que los sindicatos del sector, que hacen vida en la entidad, siempre han mantenido una visión plural, estructurada y consciente para el bienestar de todos.

Es por ello que manifestaron su compromiso de generar acuerdos operativos con los patronos para la entrega de los cupos, además de contar con la participación activa de los frentes de desempleados y los consejos comunales.

Por otro lado, los dirigentes sindicales aprovecharon de quejarse de las supuestas violaciones de algunas empresas contratistas en la zona norte de la entidad, quienes, al parecer, no cumplen con las leyes ni con los reglamentos de seguridad laboral.

Lechería / Elisa Gómez