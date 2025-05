Dirigentes de Fetranzoátegui conmemoraron el Día del Trabajador rechazando el anuncio salarial

Con rechazos. Así conmemoraron este jueves el Día del Trabajador los dirigentes activos, jubilados y pensionados de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), tras el anuncio en materia salarial que dio la noche de este miércoles el presidente Nicolás Maduro.

El mandatario nacional dijo que a partir de este 1ero de mayo el bono de "guerra económica" pasará de $90 a $120, los que sumados a los $40 del cestaticket, totalizan un ingreso integral de $160, los cuales serán pagados en bolívares, pero de forma indexada. Mientras que las pensiones fueron elevadas a $50

Desde la Casa Sindical de Barcelona, en donde se concentraron los representantes de las fuerzas trabajadoras, fueron rechazadas estas medidas.

"Ya cumplimos tres años con el mismo salario de Bs 130, equivalente a 1,6 dólares en estos momentos. Esa es la miseria, la limosna y el aguinaldo del Día del Trabajador que les dio el Presidente, mal llamado presidente obrero de los trabajadores. No hubo ningún tipo de mejora salarial, se mejoró el bono que no llega a compensar ni siquiera el 1% del valor del costo de la cesta alimentaria y menos el costo de la cesta básica", expresó el presidente de Fetranzoátegui, Tito Barrero.

En este sentido, Barrero manifestó que los trabajadores van a seguir en la lucha, porque su exigencia de aumentar el salario por encima de los $200 se basa en estadísticas y considera que el gobierno tiene los recursos para asumir ese compromiso.

Opiniones

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, coincidió en que para esta fecha esperaban un aumento sustancial, como lo venían pidiendo y estudiando.

"Nos reunimos con diferentes federaciones a nivel nacional, inclusive con el gobierno, y no fue posible que aumentaran los $200. Una burla a los trabajadores lo que hizo ayer, aumentar $30 a un bono que no tiene incidencia en las vacaciones, fin de año y mucho menos en prestaciones. Un bono que definitivamente no alcanza para nada, si nosotros nos ponemos a ver el costo de la cesta alimentaria, el cual se ubica en más o menos 500 y tantos dólares", enfatizó Díaz.

El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar, Horacio Aray, declaró que los anuncios no fueron los más esperados.

"Están obedeciendo al patrón de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela) con estos anuncios que hizo el Presidente de la República, de aumentar el bono de guerra económica solamente y dejar el salario mínimo en 130 bolívares. Y habla de integral, de integración del salario y eso es una gran mentira. Por qué no lo integran a las vacaciones de los trabajadores activos, no lo integran a las bonificaciones de fin de año de todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados y menos que menos lo integran a las prestaciones sociales del trabajador", se preguntó Aray.

Ante toda esta situación, el presidente de la Asociación de Jubilados en Anzoátegui, Gustavo Tovar, comentó que estudiarán las estrategias para solicitar que se eleve el salario.

Barcelona / Elisa Gómez