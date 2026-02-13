Dirigente rechaza propuesta de una "Ley de Emergencia Laboral"

A principios de esta semana Jorge Roig, representante de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indicó que están proponiendo una "Ley de Emergencia Laboral" para poder hablar de mejoras salariales.

En entrevista a Fedecámaras Radio el vocero gremial explicó que la ley consiste en eliminar el recálculo de prestaciones sociales. Argumentó diciendo que "en tiempos de inflación como la que tenemos ahora, para una gente que tiene antigüedad de 25 o 26 años tu le das un aumento de 10 dólares y el precio es imposible de pagarlo para la empresa; y el trabajador no recibe el monto que él quisiera".

Sin embargo, José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), fue contundente al expresar su rechazo a la idea. "Esto es una inmoralidad en un país donde el salario y las pensiones están en 130 bolívares, que son menos de 50 centavos de dólar".

El dirigente también manifestóque: "esta película ya la vimos en 1997 (reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo). Aquí no hay pacto y no puede haber acuerdo. Aquí se defiende la retroactividad de las prestaciones sociales, el salario y la pensión".

Bodas considera esto una estrategia de Fedecámaras para conseguir "mano de obra barata y así sacar mayor ganancia" ante el inminente aumento de ingresos al país por la venta de petróleo.

"El único patrimonio que tenemos para nuestros hijos son las convenciones colectivas y el salario, por lo que exigimos la discusión de las convenciones y salario acorde al costo de la canasta básica", finalizó.

Contexto

Jorge Roig indicó en declaraciones a Fedecámaras Radio que la clave para un aumento salarial que represente una mejora para todos los trabajadores es corregir la ley laboral actual. Dijo que no es posible un incremento mientras tengan la cláusula del recálculo de prestaciones que hay en la legislación vigente.

"Los empresarios privados están deseosos de pagar un salario mucho mejor, pero evidentemente que ese obstáculo que tenemos nos lo impide. Mientras tanto, seguiremos hablando de ingresos, que no es lo correcto", afirmó.

El vocero enfatizó en que la propuesta no busca eliminar las prestaciones sociales, si no el recálculo. Añadió que el objetivo es que la Ley de Emergencia Laboral permita que "durante un tiempo prudencial voluntario" el trabajador pueda acceder a un mejor salario sin que tenga un impacto en el cálculo de las prestaciones.

"Eso tendría un tiempo limitado, no puedo decir cuánto, pero sería muy beneficioso porque las empresas comenzarían a pagar mejor salario y el trabajador decide si se queda con el nuevo o viejo sistema", acotó, a la vez que recordó que el salario sí influiría en bonos vacacionales o de fin de año.

Barcelona / Javier A. Guaipo