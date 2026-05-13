Dirigente insta a sindicatos de la construcción a legitimar su directiva

El presidente del Sindicato de la Construcción del estado Anzoátegui y secretario general de la Federación de Trabajadores en la entidad (Fetranzoátegui), José Rafael Hurtado, lideró este martes una rueda de prensa en la oficina de la agrupación, ubicada en la Casa Sindical de Barcelona, para analizar el balance del primer trimestre del año para el sector.

Durante el encuentro, el dirigente habló de la expectativa que existe en la reactivación de las obras. Además, mostró su preocupación porque, aseguró, que hay organizaciones sindicales que no han legitimado su junta directiva.

"Este sindicato, el cual presido, es el único que ha hecho elecciones durante cinco años en la federación, es el único sindicato de la construcción legalmente constituido en el estado. Entonces, vemos organizaciones que pretenden dirigir una obra y me voy al artículo 402 y 409 de la Ley del Trabajo que dice, que las organizaciones sindicales no podrán representar a los trabajadores jurídicamente, si no tienen su junta directiva legítima", expresó.

Llamado

Por ello Hurtado exhorta a los movimientos del sector construcción a convocar sus debidos procesos de elecciones. Recordó que en su caso, llevaron a cabo estas votaciones el 18 de septiembre del 2025.

"No digan que es mentira, que hay sentencia donde dice que los sindicatos no pueden hacer elecciones. Las organizaciones sindicales hacen sus elecciones por los estatutos, por la ley y el artículo 95 de la Constitución. Solo se notificará al ministerio del Trabajo y al Consejo Nacional Electoral sus elecciones. Son los sindicatos autónomos que pueden convocar su proceso de elecciones sindicales, de acuerdo a sus estatutos", enfatizó.

Aprovechando el encuentro, Hurtado anunció que por ahora se va a separar del proyecto Sambil de Lechería, porque todavía no hay claridad sobre la fecha de arranque.

De igual manera, exhortó a las autoridades competentes a solicitar la legalidad de todos los sindicatos del estado, incluyendo los del sector construcción, para avanzar en los diferentes procesos.

Barcelona / Elisa Gómez