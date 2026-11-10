Dirigente insta a autoridades a frenar el peligro de ganado suelto en vías de zona centro

El coordinador municipal de La Causa R en Santa Ana, Erick Sarmiento, instó a los alcaldes de la zona centro del estado Anzoátegui y a diferentes organismos competentes a tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana y frenar el peligro en las vías, luego de que dos accidentes de tránsito ocasionados por la presencia de ganado suelto dejaran cuatro personas fallecidas.

Sarmiento recordó que uno de los choques ocurrió en el tramo Santa Rosa-La Ceiba, municipio Freites, el domingo 1ero de noviembre, cuando un motorizado perdió la vida al impactar contra una vaca. La otra colisión causó tres fallecidos y se produjo el sábado 7, en la troncal 16, cerca del distribuidor Miranda en Anaco, en el momento en que un motociclista y el conductor de un vehículo intentaron esquivar una vaca.

"Son dos hechos lamentables que ponen en evidencia un problema recurrente y con consecuencias fatales en la zona centro de Anzoátegui. El peligro letal del ganado suelto también se observa en la carretera hacia Santa Ana, a la altura de la Planta Compresora San Joaquín Booster y en las adyacencias del punto de control entre Buena Vista y Anaco", precisó.

Exhorto

En ese sentido, el dirigente exhortó a las autoridades municipales y otras instancias gubernamentales a asumir su responsabilidad con respecto a la protección de la ciudadanía.

"Hacemos un llamado enérgico a los alcaldes de la zona centro, a las distintas cámaras municipales, al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía del Ministerio Público para que asuman su rol de garantes de la seguridad ciudadana", enfatizó.

Exigió que se activen los mecanismos de fiscalización inmediatos para recoger y retener cualquier ganado sin custodia en las carreteras nacionales y locales y que apliquen de manera rigurosa las multas o sanciones administrativas correspondientes a los dueños de fincas y los predios adyacentes a las vías que no mantengan sus cercados en condiciones óptimas.

Santa Ana / Danela Luces