Dirigente gremial: los derechos de los trabajadores sólo se pueden mejorar, jamás retroceder

La miembro de la directiva nacional de la Federación de Sindicatos y Colegio de Licenciados en Educación, Yanett Cazorla, elevó su voz este lunes, para reiterar el respeto a la progresividad de los beneficios laborales.

"Los derechos de los trabajadores sólo se pueden mejorar, jamás retroceder. Cualquier firma, acuerdo o convenio hecho a espaldas de los trabajadores, que pretenda eliminar el cálculo de las prestaciones sociales sobre el último salario, retroceder en beneficios ya conquistados, es un acto nulo de toda nulidad. No tiene validez legal ni legítima, aunque intenten disfrazarlo de reforma", expresó Cazorla.

El pronunciamiento, facultado en el artículo 367 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) que establece las finalidades de las organizaciones sindicales, enfocándose en la defensa, formación y protección de sus afiliados, lo realiza tras supuestas intenciones de una reforma en esta legislación.

"Se está manejando la información sobre la pretensión de reforzar el artículo 141 de la Lottt con respecto a las prestaciones sociales calculadas con base al último salario del trabajador y de ser así, nos tenemos que declarar en rebelión legal por cuanto los derechos constitucionales y la ley nos asisten. Es posible que se nos pueda engañar para realizar una modificación sobre nuestros derechos establecidos, por parte de los representantes patronales y ciertos sectores sindicales que parecieran haber olvidado a quienes deben representar", indicó.

Nulo

Es por ello, que Cazorla aseguró que cualquier convenio que vulnere la progresividad o eliminación de beneficios, es un acto nulo.

"El artículo 89 de nuestra Constitución y el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo son claros. Los derechos laborales son irrenunciables, inviolables, intangibles, son progresivos y, por lo tanto, no se pueden violentar. Es importante también recalcar que artículo 311 de la Constitución establece que los recursos del suelo y subsuelo deben priorizar la producción, educación y salud no el recorte de derechos. No aceptaremos ser tratados como ciudadanos de segunda, mientras pretenden quitarnos las prestaciones", dijo.

Para finalizar, la dirigente gremial hizo énfasis en que los convenios deben hacerse con representaciones sindicales legítimas, atendiendo el artículo 405 de la Lottt.

Barcelona / Elisa Gómez