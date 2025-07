Dirigente gremial: es hora de incluir la incidencia salarial del bono contra la guerra económica

La miembro de la directiva nacional de la Federación de Sindicatos y Colegio de Licenciados en Educación, Yanett Cazorla, reiteró este lunes 30 de junio la solicitud de que se reconozca el bono contra la guerra económica para el cálculo de algunos beneficios económicos.

"Es hora de incluir la incidencia salarial del bono contra la guerra económica y el cestaticket en el pago de los bonos vacacionales y recreativos y en el resto de las bonificaciones, como lo establece el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt)".

Aseguró que el Estado reconoce estos beneficios como ingreso mínimo integral y son pagados, mensualmente, como subsidio económico para los trabajadores.

"Por lo que queda constituido como un derecho laboral, de acuerdo al mismo artículo 104 de la ley y que no vamos a renunciar. Es hora de reivindicar a todos los trabajadores del país, especialmente a los trabajadores de la educación. Los bonos tienen incidencias salariales que deben ser incluidos en los bonos de aguinaldos, vacacionales y prestaciones sociales porque de no hacerlo, incurre en violación de los derechos de los trabajadores", enfatizó Cazorla.

Adelanto

Cazorla mencionó que ya las federaciones del magisterio dirigieron una comunicación solicitando al ejecutivo nacional, como el proveedor de los recursos económicos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, a fin de que sea reconocido la incidencia del bono contra la guerra económica en el próximo bono vacacional.

Sin embargo, comentó que en la petición no fue incluido el valor del cestaticket, por lo que considera que es necesario.

"En este caso particular y en mi carácter como directivo nacional, solicito al ejecutivo nacional se reconsidere esta solicitud del bono de alimentación también, junto con el bono subsidio de guerra económica, que sean resarcidos en el salario de los educadores. Del mismo modo, conociendo que el Decreto Ley de Cestaticket señala que no tiene incidencia salarial, imagino que valiéndose del artículo 105 de la Lottt, lo invito a reconsiderar esta actuación porque colinda con el artículo 104 de la misma ley y, en el derecho, a la hora de instrumentar la norma bajo el principio de In dubio pro operario, que consiste en favorecer al débil jurídico, en este caso el trabajador, le favorece", destacó Cazorla.

De igual manera, indicó que se espera que se le reconozca el bono de los 28 días de ajuste salarial que recibían durante su vida activa, los educadores jubilados.

"Formaban parte de los días de salario que se le dejaba de cancelar en sus quincenas durante todo el año, que eran resarcidos en la primera quincena de julio, lo que por derecho de progresividad y equidad les corresponden también a ellos, le sean resarcidos a un ajuste de sus asignaciones", concluyó Cazorla.

Barcelona / Elisa Gómez