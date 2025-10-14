Director del Samat reportó aumento de 25% en la recaudación de impuestos en Cumaná

De acuerdo con las cifras dadas por Jean Carlos Ramos, director del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Samat) de la Alcaldía de Cumaná, en el estado Sucre, el organismo incrementó la recaudación en 25%, tras el inicio de la nueva gestión, en parte gracias a la automatización del sistema de verificación de pagos de los comercios que se utiliza a nivel interno en las oficinas del ente recaudador.

Ramos ofreció sus números durante una sesión de gabinete municipal con el alcalde Pedro Figueroa y con toda la estructura directiva del gobierno municipal.

En la reunión, efectuada este 13 de octubre, se dieron a conocer las labores de concienciación a los contribuyentes del municipio Sucre, para avanzar en cuanto a la recolección de los tributos municipales. “Estamos creando una política de concientización al contribuyente, porque aquí había desaparecido la política de control tributario”, declaró.

Logros

También reportó que los operativos de censo comercial realizados en las últimas semanas han permitido a nuevos comercios registrarse en el Samat y realizar sus actividades comerciales bajo lo estipulado en el marco legal.

Destacó que la nueva gestión en el ente municipal, se realiza desde un punto de vista consciente y respetuoso con los comerciantes y afirmó que no se ha multado a ningún comercio por incumplimiento de pagos o normativas.

“Yo le digo a los contribuyentes que en esta gestión van a ver sus tributos transformados en labor social”, afirmó Ramos, para apaciguar las inquietudes de la empresa privada respecto al paradero de sus tributos.

Sucre/ Corresponsalía