Director del Mercado de Cumaná se reúne con locatarios para impulsar mejora integral del recinto

Daniel López, director del Mercado Turístico Municipal de Cumaná, en el estado Sucre, se reunió con los locatarios de la nave central del recinto, con el fin de coordinar acciones conjuntas que permitan mejorar sustancialmente las condiciones de infraestructura, servicios, salubridad y seguridad del centro de consumo.

López resaltó que la intención fue articular esfuerzos y escuchar las propuestas de la comunidad comercial, en un encuentro, caracterizado por un diálogo abierto y constructivo.

Destacó que esta iniciativa forma parte de la Segunda Transformación, que tiene el lema de construir “Ciudades Humanas para el buen vivir” y que busca rescatar y potenciar los espacios de convivencia ciudadana, fomentando un desarrollo urbano más amable, sostenible y con sentido de comunidad.

“Estamos trabajando hombro a hombro con nuestros locatarios, quienes son el alma de este mercado. La visión del alcalde Figueroa es clara: transformar Cumaná en una ciudad donde el ciudadano y su calidad de vida sean el centro de nuestras acciones. Para lograr un buen vivir, es fundamental que espacios emblemáticos como nuestro Mercado Turístico sean lugares dignos, seguros, atractivos y limpios para todos”, afirmó López durante la reunión.

Claves

Entre los puntos clave abordados en la agenda se encuentran: la mejora de la infraestructura, evaluación y planificación del mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de la nave central, estrategias para embellecer el entorno, uniformar la imagen comercial y proyectar una fachada más atractiva. Además del establecimiento de acuerdos para mantener el orden, la limpieza y la armonía en las áreas comunes.

Los locatarios presentes expresaron su respaldo a la iniciativa y manifestaron su disposición para colaborar activamente en las mesas de trabajo que se establecerán para dar seguimiento a los acuerdos.

