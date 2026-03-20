Directiva de Fetranzoátegui presentó el informe de gestión 2025

En una asamblea general extraordinaria celebrada este jueves, en la casa sindical de Barcelona, la directiva de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) presentó el informe de gestión del año 2025.

Durante su exposición, el presidente de la organización, Tito Barrero, ofreció un balance de las concentraciones protestas que se llevaron a cabo para exigir mejores salarios y beneficios laborales, sumando 11 en total.

Destacó la creación de una nueva seccional de Fetranzoátegui. En esta oportunidad ubicada en el municipio Independencia, presidida por Pedro Aponte. Hasta ese momento, sólo tenían en la zona metropolitana, en el oeste y sur de Anzoátegui, específicamente en El Tigre.

De igual manera, Barrero recordó el apoyo a los reclamos de los jubilados y pensionados para gozar de mejores ingresos y dejar a un lado, la "discriminación" entre el monto del salario y bonos, en comparación con los trabajadores activos.

"Los trabajadores del sector transporte medio anunciaron un paro e inmediatamente le aumentaron el valor del transporte. Nosotros hemos venido luchando porque se concrete un aumento salarial y nada. El 15 de marzo se cumplieron cuatro años sin que los trabajadores tengan un aumento de salario digno, siguen ganando 130 bolívares, equivalente en estos momentos a $0,28", expresó.

Continuarán

De acuerdo al representante gremial, en este 2026 continuarán luchando para lograr un ajuste de $200 como salario mínimo.

"El gobierno cuenta con los recursos para aumentar el salario, tiene los ingresos petroleros, tiene los ingresos por recaudación de impuestos. Por eso, además de aprobarse el informe del presidente, el informe financiero 2025 y el presupuesto 2026, también se aprobó continuar en la calle hasta lograr un salario digno para activos, jubilados y pensionados", enfatizó.

Dijo que desde la federación solicitan que se estabilice el valor de la moneda para recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos.

"Por todas estas cosas, se aprobó la concentración protesta el próximo miércoles 25 de marzo, en la casa sindical de Barcelona. El reclamo son 200 dólares como salario mínimo", resaltó Barrero.

Barcelona / Elisa Gómez