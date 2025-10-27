Diosdado Cabello: Leopoldo López "hace tiempo no es venezolano"

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo este lunes que el opositor Leopoldo López "hace tiempo no es venezolano", luego de que Nicolás Maduro solicitara al Tribunal Supremo de Justicia el retiro de la nacionalidad del líder exiliado.

"Leopoldo López hace tiempo no es venezolano, tiene otra nacionalidad, nadie le está quitando su derecho de ser ciudadano del mundo. Pero más allá de eso, él acepta públicamente enrolarse en un Ejército enemigo contra su propio país. (…) En consecuencia, su nacionalidad corresponde al Ejército de las fuerzas invasoras, no al Ejército de Venezuela", manifestó Cabello.

En una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro de Interior reiteró que el Gobierno ha advertido que "quien llame a invasión, a agresiones" contra Venezuela será "tratado como enemigo de la patria, con todo lo que esto significa".

El pasado viernes, Maduro presentó un recurso ante el TSJ para "retirar(le) la nacionalidad" a López, a quien acusa de pedir una "invasión militar", además de hacer "promoción permanente del bloqueo económico" y un "llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros", según informó el sábado la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Caracas / EFE