Este lunes 15 de diciembre, la Diócesis de Barcelona inició la "Ruta Camino de Belén" de preparación para la Navidad, la cual se realizará hasta el 24 de diciembre con las tradicionales misas de aguinaldo.

La programación comenzó con la eucaristía que se celebró a las 6:00 am en la Catedral de Barcelona, y que estuvo presidida por el obispo Jorge Aníbal Quintero Chacón.

Según la Diócesis de Barcelona, el itinerario especial continuará este martes 16 con la misa de aguinaldo que se llevará a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompei, también en la ciudad capital, a las 5:30 am.

El miércoles 17 le corresponde el turno al templo Cristo Rey de Anaco, a las 6:00 am. Este mismo día también se desarrollará la "Ruta de Belén", un recorrido virtual por los pesebres de las distintas parroquias del área metropolitana, a partir de las 4:30 pm.

La ruta continuará el 18 de diciembre con la misa de aguinaldo de la Parroquia Espíritu Santo de Tronconal III de Barcelona, a las 6:00 am. El 19 seguirá con la eucaristía de la Parroquia Inmaculada Concepción de Píritu a las 6:00 am. Mientras que el sábado 20 le toca el turno al Santuario Nuestra Señora de Chiquinquirá de Lechería a las 6:00 am.

Para el 21 de diciembre está agendada la Parroquia San Antonio de Padua de Clarines, a las 4:30 am; para el 22 la misa de aguinaldo del Santuario Diocesano Nuestra Señora de la Candelaria de Cantaura a las 5:30 am; para el 23 la eucaristía de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Puerto La Cruz a las 5:00 am y culminará el recorrido el 24 de diciembre en la Parroquia La Santa Cruz de Puerto La Cruz a las 6:00 am.

Se conoció que a través de la cuenta oficial en Instagram @diocesisdebarcelona realizarán la transmisión en vivo.

Barcelona / Elisa Gómez