Dinorah Figuera celebra las recientes excarcelaciones en Venezuela y exige la liberación de todos los presos políticos

La jefa de la delegación opositora en el diálogo venezolano, Dinorah Figuera, celebró este sábado la salida de prisión de varios detenidos en las últimas horas. Pese al anuncio, la dirigencia política y los organismos defensores de derechos humanos no cuentan todavía con un balance definitivo sobre la cantidad exacta de personas beneficiadas con esta medida.

​En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la representante opositora enfatizó que la restitución de la libertad no representa una concesión sujeto a negociación, sino una exigencia constitucional. Figuera señaló que el cese de la persecución y el retorno del Estado de derecho constituyen obligaciones prioritarias para el país. Asimismo, afirmó que estas medidas representan el rescate de la dignidad humana y los derechos fundamentales en el territorio nacional.

​Las excarcelaciones ocurrieron pocas horas después de la conclusión de la segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones del oficialismo y la oposición. Ante este escenario, organizaciones no gubernamentales iniciaron el proceso de verificación para confirmar la identidad y el estatus legal de las personas liberadas.

Según reportes preliminares de la ONG Foro Penal, entre los ciudadanos que abandonaron los centros de reclusión se encuentran el excoronel Miguel Castillo Cedeño, el comisario José Gregorio Valladares y el ciudadano Frank Cabañas. Todos permanecían privados de libertad bajo acusaciones vinculadas a presuntos planes de desestabilización.

Representantes de Foro Penal indicaron que mantienen labores de constatación directa caso por caso, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) confirmó la verificación de 29 personas excarceladas. Por su parte, la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportó un total de 33 medidas de este tipo contabilizadas desde el pasado 21 de agosto.

Este conjunto de liberaciones forma parte de los procesos políticos e institucionales que se desarrollan en el país tras el cambio en la jefatura del Estado y la promulgación de la ley de amnistía a principios de año.

Puerto La Cruz / Redacción web

