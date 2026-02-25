Díaz suplirá a López en la selección de Venezuela de cara al Clásico Mundial

La Federación Venezolana de Beisbol (Fevebéisbol) recibió otro duro golpe de cara al Clásico Mundial de Beisbol con la baja de otros dos lanzadores del róster del evento.

Oddanier Mosqueda se lesionó el codo durante sus entrenamientos, por lo que no podrá estar con el equipo y se deberá activar la opción de un sustituto de cara al torneo. A eso se suma la negativa del seguro de respaldar durante el evento a José Alvarado, por lo que el zurdo grandeliga tampoco podrá ser parte de la selección y tendrá que ser sustituido, informó Guillermo Yáber Llanos, jefe de prensa de Fevebéisbol.

En ambos casos se espera la aprobación del comité de la WBC y MLB para anunciar los sustitutos de ambos jugadores que los estarán reemplazando en el roster de Venezuela.

Cambio

En cuanto a Pablo López, que deberá perderse no solamente el WBC sino la temporada MLB debido a que tiene que someterse a cirugía Tommy John, su sustituto será el zurdo de experiencia en Grandes Ligas Jhonathan Díaz.

La selección de Venezuela activa con sus planes alternativos para sustituir a los jugadores que no podrán estar y no perder el camino y el foco de cara al evento internacional.

Caracas / Redacción Web