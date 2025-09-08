Devoción del pueblo hacia la Virgen del Valle tomó las calles del municipio Bermúdez en su día (+Fotos)

La devoción por la Virgen del Valle se multiplicó este lunes en las calles de Carúpano, estado Sucre. Cada rincón del municipio Bermúdez rindió homenaje a la Patrona de Oriente, de la Armada y de los pescadores, con altares en las puertas de las casas, pero también con unas 12 misas que se celebraron en diversos puntos de la ciudad.

El punto más concurrido fue la redoma del mercado, donde el majestuoso monumento de la imagen mariana, preside y domina el paisaje, en una muestra de la fe de este pueblo por la advocación de la madre de Jesús.

En el lugar, la Armada de Venezuela y el Instituto de Patrimonio organizaron una programación, que aparte de la misa, que este año ofició el vicario de la diócesis, padre William Moreno, contó con espectáculos musicales, danzas y diversas manifestaciones culturales en homenaje a la Virgen.

El padre Moreno invitó a todas las personas que se congregaron a la misa en el monumento, a vivir el día con gozo. “Imploro de María santísima que nos bendiga a todos, que bendiga a las personas enfermas en los hospitales, las que están en las cárceles, que pronto pueden tener una vida mejor, que nuestra madre siga acompañándonos en el camino hasta el cielo”.

Miriam Pérez, devota y habitante del centro, acudió a la misa en la redoma, porque cree que se ha convertido en un punto de encuentro para venerar a la patrona.

Otra fiel, Patricia Millán, procedente de Charallave, dijo que quiso acudir a la misa de la mañana porque en la tarde se quedará en su sector. “El monumento es muy bonito y desde aquí se puede ver la regata y los actos culturales”.

La tarde llegó con el tradicional galerón, en el cual actuaron intérpretes como Mauro Ramírez, Alejandro Aumdaraín, Magdaleno Hernández, Jesús Caraballo, Ismael Suniaga, Daniel Farías y Juan Villarroel.

Catedral

En la catedral Santa Rosa de Lima, el padre Jesús Villarroel, destacó la festividad de la Virgen, “el instrumento que ha utilizado el Señor para encarnarse, para venir a nosotros, para acercarse a nuestra humanidad”.

Destacó que se celebraron unas 12 misas en la zona correspondiente a la parroquia Santa Rosa y a las 5 de la tarde la eucaristía central, el encuentro de las imágenes de la Virgen del Valle para bendecirlas y la procesión por el centro de Carúpano.

Se trata de una tradición que une lo popular y la religiosidad de la gente en un encuentro que se repite cada año y que culmina con múltiples peregrinaciones hacia los sectores, con las imágenes de la Patrona de Oriente, ya consagradas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano