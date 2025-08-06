Detuvieron a una mujer en Venezuela por fingir ser candidata de una "alcaldía" del Esequibo

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles sobre la detención de una mujer en el estado Bolívar acusada de haberse hecho pasar por candidata de una "alcaldía" de la Guayana Esequiba.

Venezuela celebró el pasado 27 de julio unos comicios para elegir 335 alcaldes y en los que no fue incluida la Guayana Esequiba, debido a que, según el chavismo, "no está dividida en territorios de municipios".

En Instagram, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que la mujer será imputada por los presuntos delitos de estafa agravada continuada y usurpación de funciones, entre otros.

De acuerdo con la Fiscalía, la detenida solicitaba grandes sumas de dinero y materiales de construcción para "lucrarse ilícitamente".

"Además, alardeaba tener relaciones e influencias con altos funcionarios del Estado venezolano", agregó Saab.

A diferencia de las votaciones recientes, la Guayana Esequiba, como Caracas denomina al territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados disputado con Guyana, sí fue incluida en los comicios regionales y parlamentarios del pasado mayo, en los que el ente electoral proclamó ganador al militar Neil Villamizar como gobernador.

Ambos procesos electorales fueron rechazados por la mayor coalición opositora, al considerar que no hay garantías luego de que denunciara "fraude" en las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo comicial.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.

