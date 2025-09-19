Detienen en Cumaná a pareja que se hacía pasar por jefes policiales para pedir dinero y extorsionar a sus víctimas 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) detuvieron, en Cumaná, estado Sucre, a dos personas que se presentaban como altos jefes policiales para exigir sumas de dinero y extorsionar a sus víctimas.

La detención de María Alejandra Sánchez, de 46 años, y Vicente Emilio Vásquez (57) se llevó a cabo en la calle Bolívar del barrio Pui Pui, parroquia Valentín Valiente del municipio Sucre, en la sede donde funcionaba la antigua Clínica Josefina de Figuera.

De acuerdo con la Dirección del Servicio de Investigación Penal, simulaban ser funcionarios policiales de alto rango, ante instituciones privadas, públicas y personas naturales, con la finalidad de solicitar beneficios.

A los detenidos en flagrancia, se les incautaron credenciales, prendas de vestir, documentos y sellos falsos.

Ambos quedaron detenidos, con el expediente SIP-19-193-25, a la espera de ser presentados ante el Ministerio Público.

Sucre/ Corresponsalía