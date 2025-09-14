Detenidos dos hombres por extorsionar a mujer con material íntimo

Dos hombres fueron detenidos en La Boyera, municipio El Hatillo (Miranda), tras ser señalados de grabar sin consentimiento a una mujer durante un encuentro íntimo y posteriormente extorsionarla para exigirle dinero a cambio de no difundir el material. El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la División Contra Extorsión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que los detenidos quedaron identificados como Delinyer Daniel Suárez Chapellín y Óscar Alejandro Álvarez Salcedo, ambos de 31 años. La captura se produjo luego de la denuncia realizada por la víctima, que permitió abrir las investigaciones.

Según las pesquisas, Suárez grabó el encuentro íntimo sin autorización y compartió el video con Álvarez, quien adquirió líneas internacionales para comunicarse con la joven, exigiéndole pagos en criptomonedas a cambio de no enviarlo a su pareja sentimental.

Rico explicó que Álvarez, quien era amigo de la víctima, simuló ayudarla a ubicar las sumas solicitadas por los extorsionadores. Sin embargo, le entregó comprobantes falsos de pago y luego le exigió transferirle el dinero o mantener relaciones sexuales como forma de “pago” del favor.

Durante el procedimiento fueron recuperados dos teléfonos celulares utilizados para la extorsión. El Cicpc ratificó que los responsables permanecerán a la orden del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

