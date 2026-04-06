Desplegaron dispositivo de seguridad ciudadana “Retorno Semana Santa Segura 2026” en Bermúdez

Autoridades de seguridad ciudadana en el municipio Bermúdez del estado Sucre iniciaron desde este domingo el dispositivo especial “Retorno Semana Santa Segura”, con el objetivo de garantizar la integridad de los temporadistas.

El director de Seguridad Ciudadana, Miguelángel Cabeza, aseguró que se desplegó un pie de fuerza especializado para el control y aseguramiento de la fluidez vehicular que se desplazan por nuestras vías con motivo del retorno y cierre de los días de asueto. En Bermúdez no se reportaron víctimas fatales durante la festividad.

El director del terminal José Francisco Bermúdez de Carúpano, Carlos Tineo, inició el operativo de retorno de los temporadistas que entraron por la instalación desde el 27 de marzo hasta el jueves santo.

Visitantes

Unos 15 mil visitantes entraron por esa vía, sobre todo provenientes del suroriente del país: Maturín, San Félix y Puerto Ordaz. También ingresaron pasajeros desde Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, y Caracas.

Tineo destacó que el retorno inició desde el pasado, bajo estrictas medidas de protección, con la presencia de la Policía Nacional Bolivariana, la municipal, entre otros cuerpos de seguridad y organismos del área.

Sucre/ Yumelys Díaz