Deslizamientos en Lara dejan decenas de turistas atrapados en la Cascada del Vino

Al menos 50 turistas quedaron atrapados este fin de semana en las inmediaciones de la Cascada del Vino, en el municipio Morán del estado Lara, luego de que intensas lluvias provocaran deslizamientos de tierra que bloquearon el acceso principal al Parque Nacional Dinira.

El derrumbe, registrado la tarde del sábado, cubrió la vía con sedimentos, rocas y árboles, dejando incomunicada la zona y sin posibilidad de tránsito vehicular ni peatonal entre sectores clave de acceso al atractivo turístico.

Los visitantes, provenientes de ciudades como Barquisimeto, Caracas y Valencia, permanecen en el lugar a la espera de ser evacuados, mientras organismos de seguridad activaron un operativo para su traslado a través de rutas alternas.

Apoyo comunitario y labores de rescate

Ante la emergencia, habitantes de las comunidades cercanas se organizaron para asistir a los turistas, trasladando alimentos, agua, colchonetas y cobijas hasta el sitio afectado.

“Vinimos a traerle apoyo a unos turistas que están retenidos acá porque hubo un deslave”, indicaron residentes que colaboran con la atención de los visitantes mientras se concreta la evacuación.

Funcionarios de Protección Civil y otros organismos de gestión de riesgos se desplegaron en la zona para coordinar las labores de rescate, que incluyen el acompañamiento a pie de los turistas hacia sectores más seguros como Hato Arriba.

Monitoreo ante nuevas lluvias

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de las condiciones climáticas, debido a la posibilidad de nuevas precipitaciones que puedan agravar la situación y dificultar las tareas de despeje de la vía.

Habitantes de la zona habían alertado previamente sobre el deslizamiento, que mantiene obstruido el acceso al parque, uno de los destinos naturales más visitados del estado Lara, especialmente durante temporadas vacacionales.

Puerto La Cruz / Redacción Web