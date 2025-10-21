Desborde de aguas negras afecta a clientes y comerciantes del Paseo de la Cruz y el Mar

En el Paseo de la Cruz y el Mar, a la altura de la calle Maneiro, hay un bote de aguas servidas que afecta a clientes y comerciantes que hacen vida en el sitio turístico.

Sólo con estar unos minutos en la zona se puede notar el hedor que se desprende del lugar, lo cual obliga a las personas a caminar rápido por el sitio.

Trabajadores de locales comerciales que están situados a pocos metros del desbordamiento de la cloaca afirman que muchos clientes se han estado quejando por la situación y que, hasta ahora, las autoridades no han solucionado.

"La última vez que vinieron los de la alcaldía fue hace más de un mes y medio, y metieron unas guayas y medio destaparon, pero después se volvió a desbordar. Sobre todo en las noches los restaurantes botan mucha grasa y eso está todo tapado. Cuando llueve se agrava más la situación y no sólo es aquí cerca de la calle Maneiro, todo los negocios que están entre la Maneiro y la calle Freites sufren porque hay varios botes de aguas negras que tienen que ser arreglados", comentó el empleado de un comercio, Nestor Díaz.

Respuesta

Otro trabajador de un restaurante de la zona, Víctor Salazar, precisó que la situación se está viviendo desde hace cuatro meses, aproximadamente.

Añadió que mucha gente, que ya conoce el problema, opta por no pasar cerca de allí por el "olor desagradable".

"Necesitamos que nos den una respuesta inmediata, ya que hemos pasado mucho tiempo así. Algunos hasta caminan por allí y se ensucian porque no saben que es agua contaminada. Eso no sólo afecta a nivel comercial, sino también a nivel de la salud de las personas que siempre estamos por aquí", acotó.

Mientras que el cliente Juan Guzmán, quien pasaba por el lugar afectado, la mañana de este martes 21 de octubre, manifestó que cuando va a comer en restaurantes situados a pocos metros del desbordamiento de aguas servidas, opta por hacerlo en las mesas de adentro y no frente al mar.

"Ese olor es horrible, nadie puede comer así. No entiendo cómo han tardado tanto para arreglar eso", finalizó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez