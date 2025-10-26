Denuncian supuesto envenenamiento de perros en el centro de la ciudad de Cumaná

En Cumaná, capital del estado Sucre, denunciaron el supuesto envenenamiento de perros, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad, donde resultaron muertos los cuatro canes que cuidaban un estacionamiento y otros dos que siempre estaban cerca.

Pedro Herrera, trabajador del lugar, informó que el hecho ocurrió el lunes, cuando los cuatro animales comenzaron a presentar signos de haber consumido una sustancia tóxica y a pesar de tratar de salvarlos, finalmente murieron en el lapso de la noche y la mañana del martes.

Eventualmente, se enteraron de la muerte de los otros dos animalitos, en las mismas circunstancias.

Herrera se preguntó la intención de estos actos y cree que fue para dejar el local desprotegido, porque también funciona como depósito de mercancías de los comerciantes informales del centro de Cumaná.

Denuncia

Cree que los perpetradores del hecho pueden ser personas que viven cerca del estacionamiento, aunque nunca tuvieron problemas en la zona.

Herrera precisó que denunciaron el hecho ante el Ministerio Público, ante el Ministerio de Ecosocialismo y ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Sucre / Corresponsalía