Denuncian que vía rural entre Las Piñas y el vertedero, en Aragua, está en pésimo estado

Habitantes de Aragua de Barcelona, población ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui, denunciaron que la vía rural que va desde el sector Las Piñas hasta el área del vertedero municipal y la laguna de oxidación, está en pésimo estado

Agregaron que en ese tramo hay huecos enormes y que las lluvias que se han registrado recientemente empeoran la situación formando grandes lagunas que hacen difícil el paso vehicular.

"Las camionetas y los rústicos pueden pasar, pero cuando llueva más fuerte es posible que la zona quede incomunicada. Sería bueno que traigan alguna máquina para patrolear y emparejar los desniveles a ver si mejora aunque sea un poquito", expresó un conductor, quien se identificó como Adrián Campos.

Se supo que anteriormente se hicieron trabajos en un tramo de ocho kilómetros, específicamente hasta la altura de El Olivo, pero la extensión de esa vía rural es de aproximadamente 27 kilómetros, por lo que los conductores de vehículos y motocicletas que circulan por esta zona rural exhortan a las autoridades a atender su clamor.

"Todo está abandonado por aquí. La carretera está malísima y la gente ahora agarró la costumbre de lanzar basura a los lados de la vía. Eso no es algo bueno. La alcaldía y la gobernación deberían echarle una manito a los que viven por aquí", comentó un motorizado, quien prefirió omitir su nombre.

Aragua / Danela Luces