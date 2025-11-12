Denuncian que tienen una semana sin gas directo en Las Aves Suites y residencias adyacentes en Barcelona

Habitantes de Las Aves Suites, Los Cortijos y otras comunidades adyacentes en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, denuncian que este martes cumplieron una semana sin gas directo.

Alegan que la empresa Venezolana Distribuidora de Gas Natural (Vdgas) no ha dado a conocer formalmente, a través de sus canales de comunicación, para cuándo estiman restablecer el servicio.

"Estamos hablando de una cantidad considerable de personas que están afectadas, algunas no tenemos cocina eléctrica para resolver y debemos ver cómo hacemos”, comentó una vecina, que prefirió no revelar su identidad.

La señora María Estrada, residente del Conjunto Residencial Las Aves Suites, dijo que estaba previsto que el servicio se restableciera el pasado jueves. Sin embargo, al parecer, “se rompió un tubo”, lo que incrementa aún más la angustia.

Acotó que muchos vecinos han optado por comprar pan, enlatados y embutidos para preparar comidas frías mientras se solventa la situación, que actualmente afecta a más de 400 familias que viven en el lugar.

Trabajo

Se conoció que representantes de uno de los condominios se acercó el lunes al lugar donde reparaban la tubería de gas y al, parecer, les dieron a conocer que habían aplicado una pega especial que requería de 24 a 48 horas de secado para realizar las pruebas necesarias, por lo que estimaban, el miércoles, restablecer el servicio.

La última publicación que realizó la empresa sobre esta zona en Instagram, fue el 6 de noviembre, donde informaba que debido a mantenimiento correctivo de emergencia en la red de distribución, el servicio continuará suspendido, afectando al Conjunto Residencial Bosque del Cortijo, Urbanización Las Aves Suites y Mesones.

Previo a ello, habían colgado un comunicado donde informaban que el día 4 de noviembre, a las 8:00 am, se suspendía el servicio, estimando la reactivación a las 6:00 pm del día siguiente.

Alerta

Por otro lado, quienes habitan en el Conjunto Residencial Agua Clara aprovecharon la oportunidad para denunciar los problemas existentes con la bombona de gas comunal.

De acuerdo con un mensaje del grupo de condominio, voceros informaron que hay problemas con la distribución por la falta de transporte, por lo que, cuando se termine, debe hacerse una solicitud que puede tardarse hasta 15 días en ser atendida.

Los vecinos, que fueron abastecidos hoy martes, ahora deben estar atentos y hacer el pedido con anticipación para evitar quedarse sin gas.

Barcelona / Elisa Gómez / Redacción web