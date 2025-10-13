Denuncian que derrames de aguas servidas afectan al Liceo Jacinto Convit en Cumaná

Los docentes Luis Marcano, vocero del Colegio de Licenciados en Educación; y Raúl Urbaneja, del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Sucre, hicieron pública una denuncia sobre el grave riesgo sanitario que corre la comunidad educativa del Liceo Jacinto Convit de Campeche-Cumaná, con el desborde de aguas servidas, “que pone en riesgo la salud de los estudiantes y personal que labora en esa institución”.

Precisaron los denunciantes que la institución educativa, antes conocida como INAM-Campeche, ubicada entre los sectores Boca de Sabana y Campeche de la parroquia Santa Inés de Cumaná, además de las carencias internas que confronta, suma ahora el desbordamiento de las aguas servidas que se desplazan por la calle del frente de esta institución educativa.

“Pañitos”

Según información dada por un vecino del sector, el problema ha sido atendido en varias ocasiones por una institución gubernamental, “pero lo resuelven y al poco tiempo vuelve a presentarse”.

Marcano y Urbaneja señalaron que el problema de aguas servidas, además de afectar a la comunidad del Liceo Jacinto Convit, afecta gravemente a los vecinos e instaron a los distintos niveles de gobierno a atender de inmediato esta situación para evitar males mayores.

Sucre / Corresponsalía