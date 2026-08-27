Denuncian que colapso de cloacas afecta a más de 80 familias en San Mateo

Más de 80 familias que residen en la avenida El Carito de la población de San Mateo, en el municipio Libertad del estado Anzoátegui, se encuentran afectadas por el colapso de la red de cloacas en un punto de esa vía, adyacente a un centro de salud.

La denuncia fue hecha por Pedro Guzmán, coordinador municipal de Vente Venezuela (VV) en esa jurisdicción, quien agregó que el problema surgió hace más de tres meses, pero hasta ahora no ha sido atendido por las autoridades municipales.

"La red de aguas negras se encuentra colapsada justo al lado de un centro de salud y en esta avenida hay otros dos recintos de atención médica. El problema comenzó hace más de tres meses, pero las autoridades se hacen de la vista gorda", aseveró Guzmán.

Llamado

El dirigente hizo un llamado al gobierno local y al organismo gubernamental competente en materia ambiental para que atiendan la situación y eviten que el foco de contaminación afecte la salud de los vecinos.

"Se trata de una emergencia sanitaria. Es urgente que acudan a sanear la zona a través de la limpieza y el mantenimiento de la red de aguas servidas y deberían cerrar los centros de salud hasta que el problema sea resuelto. Hay niños, jóvenes y adultos mayores expuestos", expresó.

San Mateo / Danela Luces